The Drums: Abysmal Thoughts (Review)

Bei THE DRUMS stehen nur auf den Titel bezogen "abgründige Gedanken" an der Tagesordnung, denn ihre Musik speist sich aus klebrigem Melo-Punk ('Rich Kids' treibt's auf die synthetische Art), Proto-Disco und träumerischem Mainstream (die zarten Balladen 'Head of the Horse' und 'Are U Fucked'), aber dazwischen ist eine Menge mehr möglich.

Etwa Surf, wie man ihn an vielen Stellen hört, und richtiggehend britisch Waviges ('I'll Fight for Your Life ') oder das ganz unironisch melancholische 'If All We Share (Means Nothing)'. Darüber hinaus sticht das gerade gesanglich schrullige 'Heart Basel' als detailverliebter Electro Pop hervor, Indie-getreu klanglich stets ein wenig unterbelichtet, aber nicht verkrampft dilettantisch aufgezogen.

Im Gegenteil: der allseitige Jingle-Jangle von THE DRUMS wirkt in jeder Hinsicht gekonnt und zielstrebig aufgezogen wie der alte Stoff von THE WAKE oder THE SMITHS, weshalb die Musiker ihre kompositorischen Fähigkeiten nicht durch eine suboptimale Produktion in Zweifel ziehen. Hier weiß jemand genau, was er tut, und gemahnt dabei über weite Strecken an die 1980er, ohne sklavisch auf Nostalgie zu machen. 'Your Tenderness' mit Saxofon ist eines der vielen Highlights auf "Abysmal Thoughts"

FAZIT: Schwarzer Humor (Nietzsche-Anspielung im Titel), aber wie gesagt keine Ironie, dazu Pop nach Eighties-Verständnis in all seinen Facetten, fertig ist eine unterhaltsame wie kurzweilige Scheibe, die mit edler Produktion noch einen Tick geiler wäre. [Album bei Amazon kaufen]