The Great Beyond: A Better Place (Review)

The Great Beyond: A Better Place

Was diese offensichtlich noch jungen Münsteraner auf ihrer Debüt-EP spielen, ist weniger aufgrund seiner Einzigartigkeit (nicht vorhanden) herausragend als wegen der unbekümmerten Souveränität, die THE GREAT BEYOND ausstrahlen. Die Gruppe hat nämlich hörbar verinnerlicht, was auf ihrem Leib-und-Magen-Feld über die Jahrzehnte hinweg so vollbracht wurde.

So zitieren THE GREAT BEYOND bei den frühen LED ZEPPELIN, ackern die Pentatonik ab wie leichtfüßige BLACK SABBATH, haben immer wieder den Blues und lassen ihren Frontmann näseln wie Mr. Pelander von WITCHCRAFT. Ergo: das Beste aus Alt und auf Alt getrimmtem Neu.

Hinzu kommt ein subtiles Pop-Appeal im Gegensatz zu flottem Proto-Metal wie 'Empty Grail' mit spritzigen Leads, der gleichwohl ebenfalls ausgesprochen eingängig ist. Dann steht da noch die gut abgehangene Ballade 'Yearning', während der THE GREAT BEYOND wie alte Hasen klingen, und das verkifft flirrende 'Mountains Of Gold' zum Schluss deutet als längstes Stück an, dass die Band in Zukunft proggiges Terrain ausloten könnte.

FAZIT: THE GREAT BEYOND legen mit "A Better Place" einen buchstäblichen Maßeinstand hin. Diese EP ist die ideale Mini-Ergänzung zur neuen DEAD LORD bei den Big Players von Century Media. Die Liebhaber von This Charming Man haben mal wieder Gold geschürft, denn diesem Trüppchen stehen für die Zukunft alle Wege offen, sollte der Retro-Trend andauern … was er ja schon seit mehreren Jahren tut.