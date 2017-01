The Livesays: Hold On … Life Is Calling (Review)

The Livesays: Hold On … Life Is Calling

Billy Livesay stand einmal im Dienste des prestigierten Saxofonisten Clarence Clemons (Bruce Springsteen) und bringt mit dieser sinnig benannten Band eine Solo-Combo an den Start, die den Sound des Bosses mit ein wenig AOR von der US-Westküste verschmilzt. Dass das Quartett eigentlich aus Florida stammt, hört man ihm nicht unbedingt an.

Andererseits tut sich der Alligatorenstaat auch nicht durch einen prägnanten Sound hervor, also sei das Wildern in anderen Gefilden THE LIVESAYS gestattet. "Hold On … Life Is Calling" klingt teilweise schon ein bisschen schwül fiebrig, aber insgesamt doch tief entspannt, gleichwohl Billy etwa mit 'Pop Star' hymnisch aufbegehrt, wie es CHEAP TRICK - hier gleichwohl ohne ironische Brille - oder Tom Petty zu besten Zeiten können. Höre dazu etwa das leicht country-eske 'This Side of Town'.

Nein, diese unterschwellige Unruhe äußert sich allenthalben in schummrigen Orgel-Sounds ('No Promises'). Was überwiegt, sind flockige Samtrocker wie 'Call on Me', oftmals mit Singer-Songwriter-Flair und selbstverständlich ausgezeichneter Handwerkskunst ausgestattet. Was das betrifft, liegen der psychedelische Blueser 'I’d Change Everything' mit E-Piano, die Ballade 'Libertine' und das mit einem zeitlosen Riff wie Refrain ausgestattete Finale 'Turn It Around.

FAZIT: Kommerzieller (nach "altem" Marktverständnis) Rock, wie er heutzutage professioneller und schöner nicht inszeniert werden kann. THE HEARSAYS sind so krass Classic Rock, als hätte sich der gleichnamige Radiogründer in eine Band verwandelt, die alle seine ausgestrahlten Strömungen miteinander vereint. Experimente? Fehlanzeige, und zwar zu Recht.