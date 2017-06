The Sword: Greetings From … (Review)

The Sword: Greetings From …

Die hippen Rampensäue THE SWORD traten im Herbst 2016 im Vorprogramm von OPETHs US-Tournee auf, wobei sie Songs für ein Live-Album mitschnitten, deren neun nun auf "Greetings From …" stehen. Die Maxime der Band lautete bei der Zusammenstellung ihres kurzen Bühnenprogramms: "Nur unsere absoluten Lieblingsstücke."

Ebendieses kurze Bühnenprogramm ist auch das große Manko dieser Veröffentlichung. Live-Alben sind heutzutage doch allenthalben für Megaseller im Pop-Bereich lukrativ, also wird "Greetings From …" unweigerlich eine Liebhaber-Geschichte bleiben, falls überhaupt. Einen Mehrwert irgendeiner Art bietet die Platte schließlich nicht. THE SWORD reihen schlicht Stücke ihrer bisherigen Alben aneinander, wenn auch so klug und konzertgerecht, dass sich ein stimmiger Spannungsbogen ergibt.

Sicher, die Amerikaner kleckern nicht, sondern klotzen ran und unterstreichen, dass ihre teils gar nicht so straighten Kompositionen auch für die Bühne geschaffen wurden, aber gebraucht wird diese Veröffentlichung in erster Linie von Die-Hard-Fans und solchen, die es werden möchten. Mit "Greetings From …" verschafft man sich schließlich einen aufs Nötigste eingedampften Überblick des Schaffens von THE SWORD.

FAZIT: "Greetings From …" stellt als Live-Album naturgemäß einen Querschnitt des bisherigen Schaffens von THE SWORD dar und ist viel zu kurz ausgefallen, um über Hardliner-Kreise hinaus Absatz zu finden. Andererseits überzeugt die schiere Energie, mit dem die Band zu Werke geht, weshalb sich die Scheibe prima als Einführung in die Materie eignet.