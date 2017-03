The Texas Mavericks: Who Are The Masked Men? & The Masked Men Live in Bremen 1987 (Review)

The Texas Mavericks: Who Are The Masked Men? & The Masked Men Live in Bremen 1987

In gewohnter MiG-Qualität gibt's hiermit nicht nur eine schnöde Wiederveröffentlichung in Originalform mit einem "Remastered"-Aufkleber als zum Kauf zwingendem Vorwand, sondern obendrein den Mitschnitt eines im Ersterscheinungsjahr des Materials über die Bühne gegangenen Konzerts. Doug Sahm (Texas Tornados und Sir Douglas Quintet: 'Mendocino', 'Dynamite Woman') ist weniger für seine Beteiligung an der kurzlebigen Combo THE TEXAS MAVERICKS bekannt, doch das liegt nicht an deren Qualität, wie diese Aufbereitung einer musikgeschichtlichen Fußnote beweist.

"Who Are These Masked Men?" erschien ursprünglich 1987 und bot weniger den von Sahm bekannten Country-Stoff als Rockabilly bzw. klassischen Rock 'n' Roll wie aus der Pionierzeit der 1950er. Sicher, so weit auseinander liegt das alles nicht, aber die stilistische Schwerpunktverschiebung war verglichen mit dem angestammten Stil des Künstlers augenscheinlich und tat ihm gut. Das Material klingt auch heute noch frisch, wohl weil Sahm vorbehalt- und zwanglos an die Materie heranging, statt Zeit seines Lebens ein oller Rocker gewesen zu sein.

Letztlich fallen seine eigenen Wurzeln auch nicht gänzlich flach. Live zocken Sahm und Co. Standards aus seinem Oeuvre - u.a. eben 'Mendocino' und 'Texas Tornado' sowie auf originelle Weise nachgespielte Welthits wie Chuck Berrys 'Johnny B. Goode' oder Van Morrisons 'Brown Eyed Girl' und 'That ll Be The Day' von Buddy Holly. Das eigene Material durchzieht stets eine leise Melancholie ('Just Let Her Go', 'Loven You Best'), falls man nicht Elvis nacheifert ('Rock'n'Roll Ruby') oder sich mit 'Redneck Rock' in archaische Beat-Gefilde vorwagt. Live gewinnt manche Nummer noch einiges an Schmiss im Verhältnis zum Album, weshalb die Konzert-Bonusscheibe eine perfekte Ergänzung zum vergessenen Klassiker "Who Are The Masked Men?" markiert.

FAZIT: Wunderbarer Doppeldecker aus dem Schaffen von Doug Sahm in neu gemasterter Form, während das begleitende Live-Konzert dem Originalmaterial teilweise die Show stiehlt. " Who Are The Masked Men?" plus Extras ist ein Rundum-Sorglos-Paket in Sachen früher Rock 'n' Roll, wie es im Buche steht. [Album bei Amazon kaufen]