Trip Inside Me: Open One Of The Doors (Review)

Trip Inside Me: Open One Of The Doors

Er trägt schon etwas verdammt Atmosphärisches, gar Bedrohliches in sich – dieser Bandname: TRIP INSIDE ME!

Hören wir den Begriff Trips, dann denken viele daran, ihr Bewusstsein zu erweitern, indem sie sich ein paar Pillen einwerfen, eine Spritze setzen, einen Joint paffen oder eine Linie ziehen. Viel zu selten aber glauben wir, dass solche Trips nicht nur über die Nase, den Mund oder die Adern funktionieren – sondern auch völlig ungefährlich und ohne jegliche Nebenwirkungen über die Ohren!

TRIP INSIDE ME aus der ukrainischen Hauptstadt Kiew erbringen mit „Open One Of The Doors“ den Beweis für diese ungewöhnliche These, denn sie schaffen psychedelische Musik, die uns in andere Sphären entführt, wenn wir bereit sind, dies auch zuzulassen. Krautrock trifft auf Electronics, Space-Rock auf engelsgleichen weiblichen Gesang, Melancholie auf experimentellen 60er-Jahre-Psyche – kleine wahre Musik-“Goldfish“e, die sie da zwischen unseren Boxen klingend schwimmen lassen!

Und hinter jeder Tür, die wir musikalisch auf „Open One Of The Doors“ insgesamt zehnmal öffnen, verbirgt sich nach dieser goldigen Eröffnung eine weitere wohlklingende Überraschung, die auf ihre spezielle Art eine immer gelungene ist.

Die größte Überraschung aber ist der außergewöhnliche Weg, den TRIP INSIDE ME, die sich als Band über das Internet fanden und in Kiew zusammentrafen, gehen, um ihre Musik, die nur als hochwertiger Download erhältlich ist, zu veräußern. Denn sie gehen einen ungewohnten, aber konsequent digitalen Musik-Weg, der sich in Verbindung mit handfester Kunst – nämlich einem A6-Buch, drei Button und einem Poster – vereint und verwirklicht. Wer also gerne auch eine CD von TRIP INSIDE ME besitzen möchte, dem bleibt nichts Anderes übrig, als sich diese selber zu brennen, wenn er den hochwertigen Download-Code, dessen geheimnisvollen Zugang er erst in dem Buch findet, welches er im Vorfeld über die Bandcamp von TRIP INSIDE ME bestellen muss, erhalten hat. Garantiert aber wird er nicht bereuen, was ihm dann als kunstvolle Überraschung erst für die Augen und dann die Ohren ins Haus flattert.

Oftmals werden auf „Open One Of The Doors“ Erinnerungen an PORTISHEAD oder MASSIVE ATTACK geweckt und wenn man die Sängerin hört, verschwendet man garantiert nicht nur einen Gedanken an BETH GIBBONS.

Inspiration für die Musik ist aber in erster Linie der Film „Caótica Ana“ von Julio Medem. Ein chaotischer, sehr atmosphärischer und zugleich wortwörtlich hypnotischer Film – natürlich gilt Gleiches auch für die Musik von „Open One Of The Doors“ sowie die sehr persönlichen Texte, welche Sängerin Iana Ielysheva verfasste, die zugleich das komplette, künstlerisch absolut hochwertige Buch, welches übrigens auch ein paar Aufkleber und eine Postkarte enthält, entworfen und gestaltet hat.

Eine ganz besondere Intensität strahlt dabei besonders der Song, der zugleich den Namen der Band trägt, aus, während sich „Live Sound“ ganz deutlich in krautrockiger Psychedelic suhlt und Erinnerungen an Hesses „Steppenwolf“ weckt, der übrigens von seiner Atmosphäre her eine Art literarische Entsprechung des Medem-Films sein könnte.

„Why“ wiederum lebt den puren Space-Rock im HAWKWIND-Universum aus und das sehr bewegende, von Loops und Wiederholungen geprägte, „The Same“ kommt als eine psychedelische Ballade mit jeder Menge verhalltem Gesang daher.

Und wenn die letzte Grußformel im Buch „With cosmic love, TRIP INSIDE ME“ lautet, dann nimmt man der Band aus Kiew nach den 53 Space-Trip-Minuten ihre kosmische Liebe nur zu gerne ab!

FAZIT: Bei TRIP INSIDE ME treffen handgemachte Kunst auf ausschließlich als digitaler Download angebotene Musik, die eine spannende Symbiose eingehen, auch wenn diese für die haptisch veranlagten CD- oder LP-Freunde erst einmal zum Problem werden könnten. Doch spätestens wenn man das liebevoll von der Sängerin gestaltete A6-Buch mit allen Texten und sehr mystischen Bildern in den Händen hält, das Poster betrachtet und die drei Button bewundert, dann ist klar, dass dieser neue Weg auf „Open One Of The Doors“ der ukrainischen Band, ihre Musik an den Mann und die Frau zu bringen, die Space- und Krautrock genauso lieben wie Psyche samt textlichem Anspruch, absolut richtungsweisend sein könnte. Mit dieser Idee jedenfalls haben sie die erste Tür dazu weit aufgerissen! [Album bei Amazon kaufen]