Unherz: Das Volk stellt die Leichen (Review)

Was tut eine Band, die sich bei der Masse mit einem bestimmten Sound etabliert hat? Genau, einen Teufel, etwas daran zu ändern. So gesehen jüngst im Falle der Deutschrockmetaller (word …) UNHERZ.

Spätestens mit dem Klopper 'Adler' hat die Band wieder alle auf ihrer Seite, die ihr seit je hörig sind. Stampfende Tracks wie dieser oder das Titelstück passen als Zeitgeist- und Gesellschaftskritik ins gegenwärtige Sozialklima, ohne wirklich irgendwo anzuecken - eine gekonnte und kommerziell kluge Gratwanderung, wiewohl man UNHERZ nicht zu unterstellen braucht, zwanghaft auf große Erfolge abzuzielen.

Das rührselige „Felix“ mit Rolf Munkes (u.a. CREMATORY) ist genauso wenig kitschig ausgefallen wie der Singalong 'Flug ohne Landung', wohingegen die hymnisch schwülstige Power-Ballade 'Ich geh mit dir' hart am Rande des Unerträglichen vorbeischrammt. Andererseits schreibt die Gruppe gar nicht unkluge Texte, bloß dass diese oftmals durch allzu markige Kraftmeierei herabgewürdigt werden. Nun ja …

Es ist, wie es ist mit UNHERZ. Die Band ist ein Fall von Lieben oder Hassen, was man jetzt nicht unbedingt mit den Gebaren gewisser böser Onkel gleichsetzen muss, aber anscheinend geht es in Deutschland selten ohne diese Komponente. Versöhnlich stimmt zumindest das Ende 'Die Welt in Flammen' im Sinne von Aufbruchsstimmung. Wenn es dann mal nicht bei bloßen Lippenbekenntnissen und aufgesetztem Rebellentum ('Mittelfinger') bleibt …

FAZIT: Deutschrock plus harte Metal-Kante, aalglatt inszeniert und Erfolg versprechend gleich UNHERZ.