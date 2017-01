Uniform Choice: Screaming For Change (Re-Release) (Review)

Use Your Head

Something happened

It made you change

Something fucked

Can you explain!

So though, so brave

So you fight

Hate called ignorance

Hindered your sights

Times change

People change

There's so many things

Nothing seems the same

All the things you do

I feel sorry for you

You don't hear a word I've said

You better use your head!

FAZIT: Re-Release des Posi-Hardcore-Klassikers von 1986. Die remasterte Version betont all jenes, für das Straight Edge stand: Wut, Geradlinigkeit, Energie, Nüchternheit und Denken. Gerade von Letzterem würden auch 31 Jahre später noch viele profitieren. [Album bei Amazon kaufen]