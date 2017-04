Vandroya: Beyond The Human Mind (Review)

"Female-fronted Power Metal", bla, bla, blubb … Die Genre-Blase möchte partout nicht platzen, obwohl nur wenige Vertreter des orchestralen, leicht proggigen Stils heute noch spannende Akzente setzen, schon gar nicht die zu spät gekommenen Brasilianer VANDROYA. Auf ihrem zweiten Album läuft alles wie gehabt - wer hätte das gedacht?

Nach der pompösen Einleitung 'Columns of Illusion' fällt in diesem allzu typischen Wust die angenehm rockige Kante der ansonsten verstärkt neoklassisch anmutenden Gitarrensolos auf, wohingegen Frontfrau Daísa mit ihrem Vibrato auf den Zeiger gehen kann - vor allem in den ruhigen Parts der Scheibe, etwa während der kitschigen Ballade 'Last Breath'

Das hämmernde Doppel aus 'Time After Time' und 'You'll Know My Name' markiert hingegen neben dem teils getragenen, epischen Titelstück die stärksten Momente der Platte. Ein paar "progressive" Anwandlungen gehören selbstredend zum guten Genre-Ton, genauso wie die anständig fette Bombast-Produktion, die bei Eurospeed wie 'The Path to the Endless Fall' (passende Einleitung) besonders gut zur Geltung kommt. "Beyond The Human Mind" ist somit eine fürs Label Inner Wound übliche Veröffentlichung, die wie eine Messe für bereits Bekehrte anmutet und keinerlei Überraschungen aufweist.

FAZIT: Siehe Einleitung - VANDROYA bieten sehr, sehr typischen, gut gespielten und glaubwürdig inszeniertes Prunkmetall für die Fraktion EPICA bis NIGHTWISH ohne allzu viel Schmalz. [Album bei Amazon kaufen]