Various Artists: Folk & Great Tunes From Scotland (Review)

Various Artists: Folk & Great Tunes From Scotland

So schnell geht es.

So schnell verliebt man sich.

Und so schnell handelt man, wenn man an seine Liebe glaubt.

An die Liebe zur Musik, zum schottischen Folk.

Der Name hinter dieser tatkräftigen Liebe lautet Christian Pliefke, seines Zeichens Label-Chef von CPL-Music, Nordic Notes, Beste! Unterhaltung und neuerdings Tasal Records.

Tasal?

Ja, Tasal!

Eine lustige Abkürzung versteckt sich hinter dem neusten Pliefke-Label: Take a seat an listen - frei übersetzt also: „Nimm Platz und höre zu!“

Und das Zuhören lohnt sich bei diesem Doppel-Album voller echtem, urwüchsigem, zugleich modernem und leidenschaftlichem Folk, der von insgesamt 16 Bands mit jeweils zwei Songs präsentiert wird und allen, die sich 150 Minuten Zeit für diese Zusammenstellung nehmen, eine riesige Freude bereiten wird, sie bei so viel Spielfreude vielleicht sogar wild durchs Zimmer tanzen lässt oder/und Glückstränen in die Augen treibt, ganz ähnlich wie es Christian Pliefke erging, als er von Showcase Scotland eine Einladung zu „The Visit“ 2016 und den „Celtic Connections“ erhielt und dabei seine Begeisterung für schottischen Folk geweckt wurde. So beschloss der Label-Chef, der sich sonst verstärkt dem nordischen und heimischen Folk, der Weltmusik sowie von Folk-Rockigem bis Americana widmet, sich intensiv auch dieser Folk-Spielart aus Schottland anzunehmen: „Ich bin noch immer ganz hin und weg ob der Vielfalt der schottischen Musiklandschaft und ich werde wieder zurückkehren.“

Nach dieser Erkenntnis war ihm klar, dass er als erstes einen Sampler veröffentlichen und präsentieren musste – natürlich wieder in einem wunderschönen Digipak mit Booklet und allem Drum und Dran – auf dem die Bands, die er bei den Festivals erlebt hatte, vertreten sein müssten.

Gesagt, getan!

Und hier ist er nun, der Sampler „Folk & Great Tunes From Scotland“, der gleich jeder Band pro CD einen Song einräumt, damit wir nicht glauben, die Songs wären Eintagsfliegen. Nein, sie sind wirklich großartig – alle! Und das ist wirklich keine Übertreibung. Noch dazu kommen sie in ausgezeichnetem Sound daher, damit Schottland klangvoll unsere heimischen Gefilde erobert.

Leider haben nicht alle Musiker seinem Angebot, auf „Folk & Great Tunes From Scotland“ zu erscheinen, zugestimmt, denn sonst wäre sogar eine CD-Box mit mindestens drei Tonträgern herausgekommen, so wurden es (leider nur) zwei rappelvolle CDs, die es in sich haben.

Ruhige, rhythmische, rockige, traditionelle, jazzige, instrumentale, gesungene, lustvolle, traurige, hymnische, breite und spartanisch instrumentierte, akustische, aber auch mit Rockinstrumentarium und natürlich mit den klassischen schottischen Instrumenten (Fiddle, Dudelsack, Harfe, Akkordeon) eingespielte Stücke. All das und viel mehr gibt es unter dem Pliefkeschen Musik-Schottenrock zu hören.

Auch alte Bekannte, wie SARAH-JANE SUMMERS AND JUHANI SILVOLA, die musikalischen Begleiter von ELIN KAVEN, oder FARA begegnen uns dabei genauso wie Bands, die gerade oder in Kürze mit ihrem Album bei einem der Label von Christian Pliefke erscheinen: TANNARA, eine Band mit jungen, absolut begabten Folk-Musikern, TWELFTH DAY, ebenfalls zwei junge, ganz wundervoll singende schottische Elfen, und die IONA FYFE BAND von der stürmischen schottischen Ostküste mit einer Sängerin, die sirenengleich den Hörer mit ihrer Stimme in den Bann zieht.

FAIRPORT CONVENTION, DONOVAN, THE INCREDIBLE STRING BAND sind Geschichte – hier kommen ihre musikalischen Kinder. Und was für welche!

FAZIT: „Ich wage die Behauptung einfach mal: Das ist der beste Schottland-Sampler, der momentan im Umlauf ist“, schrieb Mike Kamp, der Herausgeber des führenden deutschen Folk-Magazins „Folker“, zu „Folk & Great Tunes From Scotland“. Absolut recht hat er! Zu 100 Prozent! Schottischer Folk aller Spielrichtungen von jungen Bands und Musikern, die durchgängig begeistern. Das Einzige, was an diesem Sampler – einem hervorragend im Digipak verpackten Doppelalbum samt Booklet - billig ist, ist der Preis, den man für ihn bezahlen muss.

PS: Und wo das Doppel-Album von Freunden hervorragenden schottischen Folks für läppische 9,99 € gekauft wird, ist ja eigentlich klar, genau hier mit einem Klick und nicht bei... [Album bei Amazon kaufen]