Vederkast: Northern Gothic (Review)

Bedrohliche (oder bedrohte und verängstigte) Kinderaugen, die einen irgendwie an MARILLIONs „Brave“ erinnern, starren einen vom Cover der norwegischen Band VEDERKAST an und deuten schon darauf hin, in welche Richtung sich die Musik hinter diesem Cover bewegt. Liest man dazu noch den Titel des Albums „Northern Gothic“, dann wird wohl noch deutlicher, dass uns nun nicht gerade lustige 50 Musikminuten erwarten, selbst wenn der Begriff „Gothic“ ein wenig täuscht. Denn auf dem Album der Band aus Tromsø geht es recht brachial zu, mit metallischer Härte, manchmal gar Hardcore, aber auch jede Menge Stoner Rock und etwas Prog. Ein Markenzeichen dabei ist die markante Stimme von Sänger und Bassisten Paul-Rene Aronsen, die sich gerne auch in voluminösen Schreien entlädt, ohne jedoch dabei in überambitioniertes Growlen zu verfallen. Oftmals kommen einem beim Hören von „Northern Gothic“ PEARL JAM oder METALLICA in den Sinn, die sich gegenseitig wild rockende Schlachten bis hin zu wilden Stakkato- und Frickel-Rhythmen an ihren Instrumenten bieten, wofür „Malison“ ein mehr als überzeugendes Beispiel ist.

Natürlich gibt es aber auch so einige ruhige Momente und fast sich beim Pop einschmeichelnde Melodien und Refrains zu entdecken, wenn beim zweitlängsten, gut sieben Minuten dauernden Song „My Burden“ die akustischen Klampfen ausgepackt werden, während wir uns beim Hören des emotionalen Stückes fragen, von welcher „letzten Schlacht“ da die Rede ist, die der Protagonist, dem wir auf dem „Northern Gothic“-Konzept folgen, hinter sich bringen will. Das abschließende „Remain“ bringt es sogar auf knapp neun Minuten und weckt abschließende retro-rockende Erinnerungen an BLACK SABBATH, bis es zu den letzten bedrückenden Zeilen kommt, nachdem zuvor „Meliora“ sogar mit breiten Streicher-Flächen und sich nach und nach steigerndem, fragil beginnenden und rau-dynamisch endendem Gesang aufwartete, der einen sogar ein wenig an die härteren Nummern von FISCHER-Z erinnert.

FAZIT: „Northern Gothic" des norwegischen Stoner-Rock- und Metal-Quartetts VEDERKAST beginnt und endet mit Wellenrauschen, womit klar ist, dass auch textlich einem Konzept gefolgt wird. In diesem Falle geht es um genau das, was den hohen Norden ausmacht, die Schattenseiten der Natur, die sich auf die menschliche Existenz zu übertragen scheinen und von dunklen Stimmungen geprägt sind. Der düstere, kindlich erscheinende Blick vom Cover erfährt seine finster-metallische Vertonung, die vor dem letzten Wellenrauschen in den Zeilen: „Free from it all / One by one falls", gipfelt.