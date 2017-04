Voivod: Killing Technology - Deluxe Expanded Edition (Review)

Hält man sich den Status vor Augen, den VOIVOD über die Jahre hin eingenommen haben - zu Beginn der Neunziger galten die Québecois zuerst als Crossover-Phänomen mit Potenzial zum kommerziellen Durchbruch und dann als Verschmelzer von Psychedelic- respektive Prog Rock mit hartem Metal -, gestalteten sich ihre Anfänge vergleichsweise prosaisch, was die Bedeutung ihrer Frühwerke keineswegs schmälert. Jüngster Beweis dafür: Die Rundum-glücklich-Neuauflage ihrer "Altlasten" bei Noise Records.

In ihrer Art, von der industriellen Kulisse ihrer Heimat Jonquière in der kanadischen Provinz Quebec geprägt postapokalyptische Szenerien zu zeichnen, waren VOIVOD seinerzeit einzigartig und sind es musikalisch seither geblieben. Mit "Killing Technology" wurde das Quartett wurde endgültig zur internationalen Underground-Größe. Das Album hat dem Zahn der Zeit genauso wie das Material der anderen beiden Wiederveröffentlichungen im Rahmen dieser Kampagne sehr gut getrotzt und fängt die rasante Weiterentwicklung der Band - anhand von Live-Aufnahmen in audio-visueller Form - vom rüden Thrash Punk zum bahnbrechenden Einflussgeber über mehrere Genre-Grenzen hinweg vortrefflich ein.

Noise veröffentlichten die Scheibe 1987 und erlebten in Hinblick auf die bis dato geleisteten Verdienste der Band einen relativen Erfolg, weshalb es unsinnig gewesen wäre, diese "Auffrischung" großartig zu verändern. Die "Deluxe Expanded Edition" kommt mit dem ursprünglichen Artwork und wie bislang gewohnt (siehe die einführenden Best-Of-Titel) im mehrere Silberlinge enthaltenen Digipak von gehobener Qualität.

Darin verbergen sich eine vollständige Show aus dem Montrealer Spectrum, mitgeschnitten im Erscheinungsjahr der Platte, sowie Performances aus den USA und der Schweiz, was mit weiteren üblichen Verkaufsargumente einhergeht: Remastering von den Original-Bändern (geschenkt), liebevoll gestaltetes Booklet und nicht zuletzt die Option, das Ganze auf schwerem Vinyl zu erstehen - dann allerdings ohne die DVD, klar.

Davon abgesehen ist und bleibt "Killing Technology" …

FAZIT: … ein Metal-Klassiker mit gehobenem Anspruch, wenn man die Standards bereits abgefrühstückt hat. Songs wie 'Tornado' oder das textlich Weitsicht beweisende 'Cockroaches' versinnbildlichen die stete Evolution des Genres nach seinen Anfängen auf hervorragende Weise, wobei jeder, der VOIVOD nicht begreift (soll passieren), den heutigen Stellenwert der Gruppe zumindest nachvollziehen sollte. Mit dem Erwerb dieser Edition machen Fans wie Geschichtsaufarbeiter von Musik generell nichts falsch, selbst wenn sie den Ausgangsstoff bereits kennen. [Album bei Amazon kaufen]