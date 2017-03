Waiting In Vain: Evolution (Review)

Dritte Runde für diese Dresdener - und keine Experimente … Andererseits gehen WAITING IN VAIN nicht zwangsläufig nur auf Nummer sicher, bloß hätten sie ein paar Fauxpas ausmerzen können - allen voran die typisch deutsche Anmutung, die "Evolution" aufgrund der gestelzten "denglischen" Aussprache umweht.

Das Trio bzw. Quartett lässt sich Zeit für seine Kompositionen, gleichwohl diese den gängigen Fünf-Minuten-Rahmen eines standesgemäßen (Electro-)Songs nicht sprengen. So schraubt sich der Opener 'Evolutionary (From F to K)' bedächtig hoch, wobei die Fokussierung dummerweise (siehe Einleitung) auf dem Text liegt.

Im weiteren Verlauf werden WAITING IN VAIN sporadisch rockig oder driften umgekehrt in eingängigen Synth Pop ab. Ihre Melodie-fokussierte Musik wird häufig mit Stimmsamples bzw. maschinenartig verfremdetem Gesang verbrämt, wobei sich interessante Misstöne aus der Industrial-Sparte ergeben. Das gesangliche Defizit verhehlt an vielen Stellen, dass hier durchaus bewanderte Arrangeure bzw. Songwriter am Werk sind.

Gelungenste Tracks: der Vintage-EBM von 'Beautiful Appearance' sowie die SciFi-Flair

versprühenden Preziosen 'Va Piano' und 'Land After Darkness' mit Gastsängerin.

FAZIT: Kühl distanzierter, eindeutig europäischer Electro-Stoff von gehobener Klasse. WAITING IN VAIN driften dankenswerterweise nie in Gruft-Schlager-Gefilde ab und sollten Freunden von VNV NATION, ZEROMANCER, APOPTYGMA BERZERK oder COVENANT (relativ übliche Verdächtige als Bezugspunkte) einen Hör wert sein. Bäume ausreißen, das geht allerdings anders. [Album bei Amazon kaufen]