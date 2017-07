Walkway: WW3 (Review)

Dieses Trio erinnert vor allem an eine große Band als Vorbild: STATUS QUO. Allerdings überführen WALKWAY den unfehlbaren Boogie-Sound der nicht totzukriegenden Legende ins Moderne, indem sie der Gitarre beinahe metallische Klangkraft verleihen und einstweilen am klassischen Heavy Blues oder zeitgenössischen Hardrock kratzen.

Besonders unterhaltsam wird die Chose durch eine immerzu optimistische Leadstimme, die im traditionellen Sinn der Mittelklasse Großbritanniens - WALKWAY sind Waliser -, wo solche Klänge nicht selten Stars aus ihren Schöpfern machten, als die Rockwelt noch in Ordnung war, auch etwas zu erzählen hat, sodass sich WALKWAYs Textgehalt, auch wenn viele Standardthemen abgehandelt werden, narrative Züge trägt, also im Zeichen bekannter Geschichtenerzähler von Gary Moore bis zu Rory Gallagher steht.

Sowieso verfügt Frontmann Chris Ready, der sich die Gitarrenarbeit mit seinem Bruder James teilt, über außerordentliches Charisma, ganz zu schweigen davon, dass sich die zwei auch aufsehenerregende und dennoch stets zweckmäßige Soloduelle liefern. So bleibt das Niveau bis zum packenden Finale 'Something 'Bout You' gleich hoch, auch wenn 'Holding On Letting' go das einfühlsame Highlight der Scheibe ist und naheliegenderweise zweimal dargeboten wird.

Bei den letzten drei ebenfalls starken Stücken handelt es sich unverständlicherweise um Bonustracks. Wieso hier noch kein größeres Label angebissen hat? Vielleicht ist die Scheibe einfach einen Tick zu normal und "harmlos", aber gerade das macht sie anders herum wieder originell.

FAZIT: WALKWAY haben gehörigen Swing und versprühen auf "WW3" keinesfalls Weltuntergangsstimmung (nichts da von wegen Dritter Weltkrieg), sondern Lebensfreude bei gleichzeitiger Wahrung eines hohen spielerischen und kompositorischen Niveaus, das trotz geradezu verbissener Beharrung auf alten Werten - der Rockgeschichte des Vereinigten Königreichs - frische und gegenwartsrelevante Songs abgeworfen hat. [Album bei Amazon kaufen]