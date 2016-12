Didrik Ingvaldsen Orchestra: The Expanding Circle (Review)

Wenn sich auf musikalischer Ebene das Skandinavische mit dem Slawischen vereint, kann etwas wie dieses Orchester (im wahrsten Sinn des Wortes) herumkommen: Das vom namengebenden norwegischen Trompeter angeführte Ensemble stellt auf "The Expanding Circle" (auch ein sehr sinnträchtiger Titel) Stücke aus seiner Feder zur Diskussion, die irgendwo zwischen Bläser-reicher Bigband und kompaktem Trio Jazz pendeln, ohne in vorhersehbarer Weise zwischen diesen Modi zu wechseln.

Das feudal swingende 'The Altar' schielt vorneweg nach dem Broadway, bevor die Suite "Circle Music" tatsächlich eine Kreisbewegung vollzieht - ausgehend eben von kammersinfonischen Werken der europäischen Klassik über amerikanische Jazz-Spielwiesen hinweg zurück in den Orchestergraben. Die rhythmische Komponente ('Fornax') kommt dabei ebenso wenig zu kurz wie die melodische, was allen anderen Tracks voran der letzte 'The Underdog' verdeutlicht.

Dem Ausnahmestück 'Akropolis' mit seinen atemberaubenden Percussions folgt das schleichende 'Slightly Confiscated' mit dem das DIDRIK INGVALDSEN ORCHESTRA verdeutlicht, dass es sich nirgendwo festpinnen lässt, aber andererseits auch nicht auf Teufel komm raus krampfhaft "anders" sein möchte. Sowieso stehen alle Stücke in einer gewissen Tradition, bloß dass sie auf einem einzigen Album zusammenwirken, und zwar diesem Wortlaut entsprechend. Diese Musik klingt im Verbund nach einem Gesamtwerk, das in solcher Form nur genau so strukturiert sein konnte.

FAZIT: Fast bombastische Klangfülle (fehlen nur noch die Streicher) trifft auf intime Jazzkeller - Das DIDRIK INGVALDSEN ORCHESTRA ist eine Entdeckung wert … nicht nur oder vielleicht sogar zuallerletzt für E-Musik-Liebhaber. Kein Witz, das Ding bereitet bei aller gefühlten Intellektualität gehörigen Spaß. [Album bei Amazon kaufen]