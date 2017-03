5TimesZero: ØK (Review)

Auf seinem Debüt frönt dieses Quintett passend zum Titel ("null Grad Kelvin" sozusagen - artifizielle Kälte?) synthetischer Popmusik mit allem Für und Wider, wobei die klanglich vielschichtige Anlage der gebotenen Stücke - mit 14 sind es definitiv zu viele in diesem engen Genre-Rahmen - eher gefällt als der kompositorische Gehalt als solcher.

Textlich hapert es bei 5TIMESZERO wie bei vielen hiesigen Kapellen an gestelztem Englisch und zahlreichen Floskeln, ganz zu schweigen davon, dass der Gesang eher mal nicht so spritzig bzw. melodisch sattelfest ist. Vielmehr handelt es sich um marginal melodischen Sprechgesang, dem höchstens während hymnischer Refrains erinnerbare Tonfolgen zu Grunde liegen …

… Falls die Gruppe nicht gerade total auf DEPECHE MODE macht wie etwa in 'Don't Push Me' Der harsche Beinahe-EBM von 'Pyromanic' und 'Frozen' oder flotte Tanzflächen -Feger der Marke 'State Of Being' sind das eigentliche Steckenpferd der Band. Hier gilt es, in Zukunft anzuknüpfen, denn allzu Poppiges beherrscht sie in Ermanglung des dazu notwendigen Songwriting-Fingerspitzengefühls weniger gut.

FAZIT: Grob geht am besten bei 5TIMESZERO. Ihr Einstand zeichnet sich durch geradlinigen Techno-Stoff mit fast rockiger Ausrichtung aus, wohingegen sie den britischen Wave und Synth Pop ad acta legen sollten. [Album bei Amazon kaufen]