Bush: Black And White Rainbows (Review)

Bush: Black And White Rainbows

Für alle, die den alten Saubermann-Grunge erwartet haben, sind BUSH spätestens jetzt abgeschrieben, denn mit "Black And White Rainbows" stirbt die Hoffnung darauf, dass die einstigen Nirvana-Copycats zu ihren geklauten Wurzeln zurückkehren, endgültig.

Das wäre nicht weiter dramatisch, wenn der angebotene Gegenentwurf reizvoll und langfristig fesselnd klänge. Der bis heute nicht geläuterte Beau Gavin Rossdale ergeht sich nicht nur textlich in zu großen Gesten aufgebauschten Alltäglichkeiten, angefangen bei Liebelei bis zum Ende der Welt. Die Musik bleibt dabei aalglatt gelackt und ganz auf seine Stimme zugeschnitten.

Produktionstechnisch lassen BUSH nichts missen; "Black And White Rainbows" klingt monströs wuchtig, wie es sich für Rock- oder Pop-Drama gehört, aber das können NICKELBACK oder MAROON 5 mit ihrer Konsenz-Muzak auch, und im Endeffekt klingen Rossi und Co. nicht erst seit gestern genau so wie eine Mischung dieser beiden Ärgernisse.

Weshalb BUSH drei Jahre für diese neuen Songs brauchten, weiß der Geier, aber anscheinend wollten sie im Vorfeld zu viel, weshalb die Scheibe schlicht überladen anmutet. Kitsch trieft aus jeder Pore dieser Songs, bloß dass es nicht nach Schweiß stinkt, und die besten von ihnen erinnern vage an ältere Großtaten, was bezeichnend für den kreativen Status des Quartetts steht.

FAZIT: Quo vadis, BUSH? "Black And White Rainbows" erstickt unter klinischer Sauberkeit und piekfeiner Belanglosigkeit, deretwegen der Begriff Alternative einst in Verruf geriet. Die Band besteht nach wie vor aus zu guten Songwritern, doch deren Souveränität - eine Ton gewordene Sattheit - verärgert einfach nur noch oder stimmt den Hörer gleichgültig, je nachdem. [Album bei Amazon kaufen]