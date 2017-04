Clowns: Lucid Again (Review)

Auf Tournee hierzulande im Vorprogramm der tollen BASK, die gleichwohl nicht so recht zum ruppig herzlichen Punk von CLOWNS passen, spielt das Quintett sicherlich einige Songs ihrer dritten Scheibe und dürfte damit einige neue Fans gewinnen.

"Lucid Again" ist nämlich geringfügig gelassener als seine Vorgänger, gleichwohl immer noch treibend schmutzig ('Like a Knife at a Gunfight'), aber eben auch mit

mit Jingle-Jangle und verhallten Wave-Gitarrensounds versehen, wobei 'Dropped My Brain' obendrein sogar Space-Rock-Kolorit hat.

Frontmann Stevies eindringliches Geschrei setzt den kurzen, aber dennoch irgendwie epischen Stücken (höre gleich den sich bedächtig aufbauenden Opener) die berühmte Krone auf, weil er dem allzeit melodischen, aber überkandidelt schrillen Material mehr Kanten verleiht.

Von Glätte kann bezüglich des CLOWNS-Sounds ohnehin keine Rede sein, aber vor allem die beflissene Lead-Arbeit zeugt von Musikalität, wozu man sich am besten das verspielte 'Destroy ze Evidence' anhört. Das Ganze wurde nahezu perfekt mit garagigem der Marke 'Painful Truth' ausgeglichen, sodass man mit Fug und Recht vom bislang rundesten, vielleicht besten Werk der Gruppe sprechen darf.

FAZIT: Punk-Hymnen mit Langzeitwirkung - CLOWNS schaffen mit "Lucid Again" einen frischen "classic to be", als sei es das Einfachste auf der Welt, und bleiben mit ihrem scheppernden, aber dennoch fast proggigen Punk eine beispiellose Band. [Album bei Amazon kaufen]