Extinction: …And Infinity Remains (Review)

Was an dieser Eigenproduktion auffällt, ist zunächst der suboptimale Sound der Produktion, aber das sei EXTINCTION aufgrund ihres DIY-Ansatzes verziehen. Schlimmer ins Gewicht fällt die mäßige Qualität von "…And Infinity Remains" insgesamt

Die Band aus Hessen hat sich konservativem Melodic Death Metal verschrieben, der so klingt, als seien die letzten zwei Jahrzehnte der Entwicklungen in diesem Bereich an den Musikern vorbeigezogen. Das findet man anfänglich zwar sympathisch, aber in Anbetracht des wenig ertragreichen Songwritings lässt man sich nicht zu Begeisterungsstürmen hinreißen.

Die angenehme Schrulligkeit verpufft hinter schiefem klaren Gesang und aufgesetztem Gebrüll, von den zerfahrenen Songstrukturen ganz zu schweigen. Die gelegentlich eingestreuten unverzerrten Parts trügen genauso wie die gerade aufgezogene Genre-Schublade, was die Einflüsse der Combo betrifft, denn ausgesprochen skandinavisch klingen EXTINCTION nicht - eher und so hart es anmuten mag nach einer provinziellen Hinterhof-Kapelle, wie man sie in den Jugendclubs dieser Nation während der 1990er häufig sah.

Die Ambitionen sind vorhanden, aber die Umsetzung ist knapp über dem Niveau des Hemdsärmeligen anzusiedeln. Mit so etwas lockt man heuer niemanden mehr hinterm Ofen hervor.

FAZIT: Melo-Death-Kreisklasse. [Album bei Amazon kaufen]