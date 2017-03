Lioncage: The Second Strike (Review)

Lioncage: The Second Strike

Elender Projektcharakter mal wieder … LIONCAGE sind eine der zahllosen Freizeitbeschäftigungen souveräner Musiker, die sich in diesem Fall zuletzt in diversen Tributbands verdingt haben und versuchen, eigene Stücke in ihrem Leib-und-Magen-Stil zu schreiben bzw. zu performen. Herausgekommen ist Stangenware aus dem melodischen Rock-Regal.

Auf "The Second Strike" wird alles andere als gewaltsam zugeschlagen, sondern häufig brav herumgeachtelt ('Mysterious Angel' und 'Colours'), wobei gerade die West-Coast-orientierten Stücke in leichterer Gangart die stärksten sind. Aufgesetzt Härte bekommt LIONCAGE nicht, aber darauf legt es das Trio zum Glück auch gar nicht an.

Lyrische Allgemeinplätze voller Liebe und Sonennschein sind ihr angestammtes Revier, wozu die mitunter arg biederen Melodien der auf Altherren-Eingängigkeit getrimmten Stücke passen. Diese lassen sich beliebig untereinander austauschen und bieten zu wenig Variation. Das lahme 'When Dragons Fall' ist im Grunde die Blaupause für den Rest, womit LIONCAGE vornehmlich im mittleren Tempobereich herumdümpeln. Geht's rhythmisch spritziger zu wie in 'Lights' oder 'Journeyman', wird die Chose gleich deutlich besser, wenn auch nie berauschend.

Die Ballade 'Secrets' mit anheimelndem "Uh" von weiblicher Seite und (vermutlich künstlichen) Bläser-Einwürfen ist ein weiterer Lichtblick auf diesem zu Musik gewordenen Beleg für musikalische Inflation.

FAZIT: LIONCAGE spielen stocksteifen AOR/Melodic Rock ohne Mehrwert abseits dessen, was man hinlänglich aus diesem Bereich kennt. [Album bei Amazon kaufen]