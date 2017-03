Quinn Sullivan: Midnight Highway (Review)

Siebzehn Jahre jung und hiermit bereits das dritte Studioalbum im Rahmen einer Weltkarriere … QUINN SULLIVAN hat sich mit seinem Gitarrenspiel beeilt und beeindruckt nicht nur handwerklich, sondern auch kompositorisch und nicht zuletzt auf der emotionalen Schiene, womit ihm vielleicht auch in Europa ein flächendeckender Erfolg garantiert ist.

Der junge Mann erweist sich obendrein als glaubwürdig hingebungsvoller Sänger, wie sowohl das sehnsuchtsvolle 'She Gets Me' als auch das balladeske Titelstück beweist. Musikalisch wird von mitsingbaren Gitarrensolos bis zu starkem Orgel-Einsatz eine Menge geboten, sodass die gute Stunde wie im Flug vergeht.

Weshalb 'Rocks' (der Titel spricht für sich selbst), 'Big Sky' und 'Graveyard Stone' als Bonustracks aufgeführt sind, weiß deshalb nur der Teufel, den der Künstler bestimmt nicht zur legendären "Crossroads" bitten musste, um zu einer solchen Marke innerhalb der gepflegten Blues-Szene zu werden. Auch lässt sich Sullivan zu BEATLESscher Experimentierfreude im beschaulichen Rahmen hinreißen - will heißen: Der Song ist Chef, alles andere wurde offensichtlich schnell wieder verworfen.

So wirkt die Scheibe von vorne bis hinten entschlackt, und zugelassen werden sowohl luftiger Mainstream ('Tell Me I'm Not Dreaming') klanglich eher moderner Art als auch Uriges wie 'Graveyard Stone' mit funky schmatzenden Licks.

FAZIT: Hier wächst ein zweiter Joe Bonamassa heran beziehungsweise - es ist bereits geschehen. Vom Geheimtipp zum Allgemeingut kann es nicht mehr lange dauern.