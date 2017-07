Radarmen: Radarmen (Review)

Sie sind jung und psycho – genauer komplett psychobilly-mäßig drauf und aus den USA. Und mit der Unterstützung des ebenso jungen deutschen Leipziger Labels Killjoy Records (mit dem Motto: „Music is no one-way product. You need the whole bandwidth!“) veröffentlichen sie auf 7inch Vinyl und streng auf 500 Exemplare (400 in schwarz, 50 in lila und 50 in weiß) ihre Debüt-EP-Single.

Ein wenig verwundert ist man schon, wenn man die Single mit dem großen Loch auf seinen Plattenspieler legt, nachdem man den Single-Adapter draufgesteckt und die 45rpm-Geschwindigkeit eingestellt hat, dass die ersten Klänge echt seltsam in Highspeed beginnen. Kein Wunder, denn diese Single läuft nicht mit hoher Geschwindigkeit, sondern nur der LP-Umdrehungszahl von 33rpm. Überraschung, denkt man sich, stellt die richtige Geschwindigkeit ein und wird von Sirenen-Geheul wie in einem Krimi begrüßt, bis dann in unglaublicher Geschwindigkeit der Drum-Rhythmus und die Musik inklusive den beiden Sängern mit „Invasion Of Radarmen“ loslegen, auch wenn sie auf „Interstellar“ das Tempo zugunsten einer zusätzlichen Punk-Prise ein bisschen zurückfahren, um uns dann ein wenig spaceig auf der B-Seite mit „Cosmic Kidnapping“ zu entführen. Und damit wären wir schon beim „End Of Line“, einem Ende, das uns sicher gleich wieder nach der knappen Musik-Viertelstunde zu einer erneuten Reise mit den RADARMEN einlädt.

Auch die gelungene Produktion, die zwar das Retro-Gefühl bewahrt, aber trotzdem aus technischer Sicht absolut modern klingt, vermag neben der Musik, die jeden punkigen Rockabilly-Verehrer rundum beglückt, garantiert zu überzeugen. Viel Spaß beim nicht Space-, sondern RADARMAN-Trip braucht man da schon nicht mehr zu wünschen, denn man hat ihn ganz bestimmt.

FAZIT: Rockabilly mit einer gehörigen Portion Punk bieten uns die RADARMEN auf dieser echt geilen 4-Track-Single an. Ein Blick zurück in die holden Zeiten von THE CLASH, als die noch auf „Sandinista“-Tour waren, allerdings nur, wenn sie dabei auch die STRAY CATS mitgenommen hätten.

