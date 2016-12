Bol&Snah: So? Now? (Review)

Bol&Snah: So? Now?

Es gibt in der modernen Musiklandschaft so viele Entdeckungen, dass man kaum noch weiß, auf welche dieser kleinen und großen Musik-Wunder man zuerst hinweisen soll. Diesmal haben wir es nach JESSICA SLIGTER mit einer weiteren Entdeckung aus Norwegen zu tun, die jeden MOTORPSYCHO-Freund genauso glücklich machen wird wie alle Liebhaber leidenschaftlichen, experimentierfreudigen Progressive Rocks und Jazz: BOL&SNAH!

Hinter dieser auf den ersten Blick seltsam klingenden Kollaboration verbirgt sich MOTORPSYCHO-Gitarrist und Sänger HANS MAGNUS RYAN aka SNAH und das für seine Improvisations- und Experimentier-Kunst bekannte Jazz-Rock-Trio BOL, mit einer Sängerin, die deutlich auf den Spuren von LAURIE ANDERSON wandelt und mit ihrer Stimme und elektronischen Verfremdungen spielt. Der Keyboarder STÅLE STORLØKKEN ist außerdem bei den Jazz-Rock-Schwergewichten SUPERSILENT, TERJE RIPDAL und ELEPHANT9 aktiv, während Schlagzeuger TOR HAUGERUD für seine tiefe Verbundenheit mit der Prog-Rock-Szene der 70er-Jahre bekannt ist.

Eine hochexplosive Musiker-Mischung.

Und die präsentieren uns auf „So? Now?“ eine hochexplosive Musikmischung!

Man könnte es auch ganz kurz machen und schreiben: „BOL&SNAH veröffentlichen mit ‚So? Now?‘ eins der definitiv besten progressiven Electronic-Jazz-Rock-Alben des Jahres 2016, das mindestens auf einer Stufe mit den besten MOTORPSYCHO-Alben der letzten Jahre steht!“

Ruhig und sehr atmosphärisch mit wunderschönem Gesang beginnt das Album mit „The Sidewalks“ - doch dieser achtminutige Song steigert sich von Minute zu Minute zwischen hart rockenden und komplex jazzigen Einschüben, welche dann wiederum in atmosphärische, himmelsgleich gesungene Passagen zurückkehren, um am Ende des Songs sogar in von E-Gitarre und Schlagzeug vorangetriebene, choral anmutende Satzgesänge überzugehen. Ein Wechselbad progressiver Gefühle.

Spätestens während des Hörens von „#thatfeeling“ und dem unglaublichen „Briefing“ kommen einem dann auch umgehend BENT KNEE, mit das beste, was es momentan im prog-jazzenden Bereich so zu hören gibt, in den Sinn. Denn oberstes Gebot beider Bands ist: Experimentierfreude + Komplexität = einzigartige Klangkunst!

FAZIT: Und das gilt von der ersten bis zur letzten Minute dieses nicht nur ambitionierten, sondern zugleich rundum abwechslungsreich-spannendem Musik-Erlebnisses einer ungewöhnlichen Kombination aus Musikern, die zwar aus unterschiedlichen Richtungen kommen, aber mit „So? Now?“ als BOL&SNAH ein schwer beeindruckendes gemeinsames Ziel erreichen: Musik zwischen Prog und Jazz, die bewegt und begeistert! [Album bei Amazon kaufen]