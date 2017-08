3rd Ear Experience: Stones Of A Feather (Review)

Man braucht wirklich ein drittes Ohr, um all das zu erfassen, was bei dem amerikanischen 3RD EAR EXPERIENCE und ihrem bereits vierten Album „Stones Of A Feather“ aus den Boxen auf einen einprasselt: Frei Improvisiertes, schwer Psychedelisches, exotisch Weltmusikalisches, rhythmisch Jazziges, hart und krautig Rockendes, komplex Proggendes, atmosphärisch Schwebendes, verfremdet Vokalistisches und wild Verspieltes. Ständige Erinnerungen an die 60er- und 70er-Jahre sind dabei natürlich vorprogrammiert und verbreiten oftmals einen zarten Hanf-Geruch, nach dem man so schön abheben, sich lange schwebend halten und dann laut krachend wieder fallen lassen kann. Die Blumenkinder binden uns dazu mit ekstatischen Tanz-Bewegungen ihre Flower-Power-Kränze, aber wir werden auch zum nächtlichen BLACK SABBATH geladen oder jagen mit den Wüsten-Rockern den Musik-Kojoten, erwischen aber dann den verrückten Aasgeier, um ihm die Steine aus den Federn zu schütteln.

Aber es werden auch unmittelbare Bezüge zu dem 2013er-Album „Peacock Black“ hergestellt, indem mit „Return Of The Peacock“ der Pfau wieder in sein psychedelisches Spacerock-Nest zurückkehrt.

„Stones Of A Feather“ unter der (Lustiges Wortspiel!) Federführung von ROBBI ROBB ist ein wahrer, klangtechnisch ausgezeichneter Exkurs durch die Musik-Höhen allerbester Stoner-Prog-Rock-World-Improvisationskunst, der mit schwerem Space auf „Flight Of The Annunaki“ zum Flug ansetzt und mit der 20minutigen Spacerock-Live-Version von „Space Tripping“ endet, weswegen man zu diesem völlig frei improvisierten FAZIT kommt: „Stones Of A Feather“ ist ein musikalisches Kaleidoskope im Freistil, bei dem die 18 beteiligten Musiker ihre Größe und Können – und besonders die Freiheit ihrer Ideen – im Großen und Ganzen des space-psychedelischen 3RD EAR EXPERIENCE verwirklichen.

PS I: Übrigens gibt es auf der LP-Ausgabe mit „Everlasting Sea“ noch einen Bonustitel, der leider nicht auf der CD unterkommen konnte, was natürlich bei einer Laufzeit von fast 80 Minuten kein Wunder ist.

