A Hurricane's Revenge: Stumbling (Review)

Fünf Jahre sind seit „Partially Ordered Relations“ vergangen, dem letzten Album von A HURRICANE'S REVENGE, und seitdem ist ihre Musik mehr Punk als Hardcore geworden, gleichwohl mit leichter Metal-Kante. Dennoch bleiben die Trierer eine eher herzliche als aufbegehrende Band der neuen Schule, und was das angeht, zählen sie zu den stärksten in Deutschland. Davon legt ihr aktuelles Material Zeugnis ab.

Das Quartett agiert detailreich und hat mit Sänger Johannes, der auch solo als JAWKNEE MUSIC (famos: "My Turn") unterwegs ist und - so unterstellen wir mal - als federführender Songwriter fungiert, einen klassischen Wandergitarren-Komponisten im Aufgebot. Die Stücke auf "Stumbling" sind auch am Lagerfeuer vorgetragen vorstellbar und setzen sich inhaltlich mit allem möglichen auseinander, nur nicht typischen Punk-Themen, und das ist auch gut so.

Der Frontmann geriert sich dabei mal zum nachdenklichen, gebrochenen Charakter, ein andermal scheint ihm nichts den Tag verderben zu können, und so kommt es auch, dass "Stumbling" eine latente, aber nicht zwanghafte Poppigkeit innewohnt. Auf der anderen Seiten stehen Gitarrenhelden-Solos und Riffs, auf die manche traditionelle Metal-Band neidisch wäre, gleichwohl die Produktion keine programmatisch harte ist. Vielmehr spiegelt sich darin eine Vorliebe für Indie- respektive College-Kram wider.

Alles in allem ist A HURRICANE'S REVENGE ein Genre-Highlight für 2017 gelungen, dessen verhältnismäßigen Rotz ('Last Time' oder 'Cornerstones' allen anderen Stücken voran) man as Anspieltipp heranziehen sollte, um den Mosellaner Vierer kennenzulernen.

FAZIT: Freunde von HOT WATER MUSIC oder NOTHINGTON (aktuelle Tourneepartner von A HURRICANE'S REVENGE) werden sich an "Stumbling" nicht satthören können, wetten?