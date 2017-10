Andreas Diehlmann Band: Andreas Diehlmann Band (Review)

Southern Blues in teils semi-akustischer Form bekommt man von der ANDREAS DIEHLMANN BAND geboten, und dieser ist der deutschen Herkunft der Musiker zum Trotz in allen Belangen super gemacht, ja klingt praktisch genauso authentisch wie die Mucke all jener, die als dem US-amerikanischen Süden entstammende Klangbotschafter die Welt beackern.

Hier sind nicht nur Profis am Werk, sondern auch und vor allem Liebhaber ihres Stils, die dessen Historie während langjähriger Arbeit an ihren Instrumenten (und der heimischen Stereoanlage) dermaßen verinnerlicht haben, als sei er schon mit der Muttermilch aufgenommen worden.

Das Unerwartete trifft beim Hören der selbstbetitelten Scheibe tatsächlich ein: Die Fremdkompositionen - Peter Greens 'Oh Well' und die wohl zigste Coverversion des Standards 'Rock Me Baby' - verblassen fast vor den eigenen Stücken des Trios, dessen Vibes im Übrigen auch hervorragend im Studio eingefangen wurden. Das hämmernde 'Come On And Get It' entpuppt sich beispielsweise als regelrechter Ohrwurm, wohingegen der kurze Slider 'Rita' zum Schluss wie ein Outtake eines Boogie von Status Quo anmutet.

Das urbane Doppel aus 'Opposites Attract' und 'Gonna Raise Hell' sollten sich all jene zuerst anhören, die das Blues-Glück im heimischen Nahen suchen.

FAZIT: Klasse komponierter, druckvoll wie authentisch produzierter Bluesrock, gespielt von dem Hören nach sympathischen Überzeugungstätern ohne biederdeutsche Fauxpas. [Album bei Amazon kaufen]