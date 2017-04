Badass: More Pain, More Gain (Review)

Badass: More Pain, More Gain

Bass-Ass und Studio-Fuchs Alberto Rigoni (TWINSPIRITS etc.) hat sich eine Handvoll italienischer Landsleute gekrallt, um dieses durchaus ansprechende, wenn auch sehr typische Genre-Album im Spannungsfeld zwischen Heavy Rock und starkem Metal-Schlag aufzuziehen. Keine Experimente, aber ziemlich wasserdichte Songs.

Titta Tani trägt mit seiner kernigen Leadstimme (ein bisschen Dio oder ein älterer Dee Snider kommen in den Sinn) maßgeblich zum Gelingen des Unterfangens bei, und der klassische Triosound, den Rigoni im Studio zurechtpfriemelte, spielt dem DGM-Sänger in die Hände. Jedes Instrument ist präsent und veredelt die programmatischen Kompositionen mit kleinen Feinheiten, die der Aufmerksamkeit des Hörers würdig sind.

Dazu gehören auch verzerrte Basssolos - das Instrument ist ohnehin sehr prominent im Gesamtsound eingebettet -, falls Alberto nicht gerade gemeinsam mit seinem Trommler vorwärtstreibt. Ansonsten überzeugen BADASS auch im Midtempo, was beileibe nicht wenige Bands in diesem Stil von sich behaupten dürfen.

So ist etwa die schreitende Power-Ballade 'One More Night' einer der Höhepunkt auf "More Pain, More Gain", das sich insbesondere Fans von HOLY MOTHER und ähnlichen Geschichten auf die "Hörenswert"-Liste schreiben sollten.

FAZIT: Heavy Rock bis Metal mit allen Konsequenzen, auch textlichen Platitüden, über die man hinwegsehen kann, denn BADASS sind ausgefuchste Musiker und schreiben im gegebenen Rahmen schlichtweg unterhaltsame Lieder, die erfreulich abriebfest sind. Daumen hoch - und am besten auch den Lautstärkeregler. Live dürfte dieser Shit besonders gut zünden. [Album bei Amazon kaufen]