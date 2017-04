Gewinnspiel: THE BLUES BAND Konzertfreikarten (Review)

Gewinnspiel: THE BLUES BAND Konzertfreikarten

Die Deutschland-Konzerte von THE BLUES BAND rücken immer näher und da wir als offizielle Präsentatoren auserwählt wurden, können wir die Gunst der Stunde nutzen und hier erneut 3-mal jeweils zwei Freikarten für ein Konzert eurer Wahl verlosen.

Die Teilnahme an dem GEWINNSPIEL ist ganz einfach.

Sucht euch einfach ein Konzert der hier aufgeführten Tour aus und schreibt uns, dass ihr live dabei sein wollt und vor allem auch, bei welchem konkreten Konzert.

Nürnberg (24. April)

Bonn (25. April)

Hamburg (26. April)

Aschaffenburg (27. April)

Hannover (28. April)

Schwerin (29. April)

Dortmund (30. April)

Euren Wunsch schickt ihr einfach per Mail an meine Adresse (thoralfkoss@arcor.de) und schon kommt ihr in den Verlostopf hinein.

Alle, die sich bis spätestens zum 14. April 2017 bei mir anmelden, nehmen an der Verlosung teil und bekommen im Vorfeld umgehend von mir eine Bestätigung, wenn mich ihre Teilnahmemail erreicht hat.

Dann braucht ihr nur noch etwas Glück, um die zwei Freikarten für das Konzert eurer Wahl zu gewinnen und auf die Gästeliste gesetzt zu werden.

Die drei Sieger der jeweils zwei Freikarten werden dann umgehend am 14. April von mir informiert.

Viel Glück wünscht euch euer Musikreviews-Team! [Album bei Amazon kaufen]