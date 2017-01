Gracchus: MCMLXXX (Review)

Der studierte Musiker (Geige, Klavier, Gitarre) Bernhard Schnellmann hat sich mit GRACCHUS den Traum einer breitbeinigen Rockband erfüllt und sorgt mit seinen ersten vier Songs in dieser Konstellation bereits für Aufsehen. Besser als auch "MCMLXXX" kann man amerikanisch orientierten Modern Rock mit Metal-Anleihen wirklich kaum spielen.

Das Quartett mit dem singenden Drummer beruft sich insbesondere auf PANTERA, aber genauer gesagt treffen es ALTER BRIDGE bzw. speziell die rockigen METALLICA noch besser, sollte man GRACCHUS beschreiben, die einen an Kafkas literarische Fragment "Der Jäger GRACCHUS" angelehnte Bandname gewählt haben. Subtile Keyboards untermalen die Tracks in geschmackvoller Weise, wie überhaupt alles (außer das beliebige Totenschädel-Cover vielleicht) an ihr von Klasse zeugt.

Kernige Härte und Eingängigkeit gehen einher mit massentauglichen Bombast-Refrains, die dem Titel der EP gemäß dann auch tatsächlich ein bisschen nach 1980 beziehungsweise der auf dieses Jahr folgenden Dekade klingen.

Zuallererst sticht die wahnsinnig gute Produktion der Scheibe hervor (selbst das Demo am Ende als Extra knallt ordentlich), aber das Songmaterial ist selbstverständlich auch von hoher Güte. Stop-and-go-Riffs ('Follow Me') und Gefiepe sind eine Seite von GRACCHUS, traditionell melodische Leads die andere. Als Höhepunkt, ohne dass der Rest Makulatur wäre, erweist sich 'My Ashes', das die härtesten wie zartesten Momente des Kurzspielers verzeichnet. Übrigens: Die Jungs sollen live eine Menge hermachen …

FAZIT: Schweizer Käse? Mitnichten! GRACCHUS knallen uns vom Start weg für Europa beispiellos guten Metal-Rock nach US-Spielweise vor den Latz. Produktion, Songwriting und Handwerk sind abartig gut, also nicht verpassen, diese Truppe, bevor sie größer wird. [Album bei Amazon kaufen]