Immigration Booth: Hinterm Spiegel (Review)

Der Kölner Altsax-Mann Johannes Ludwig hat mit dem Bassklarinettisten Joris Roelofs eine ungewöhnliche Bandbesetzung geschaffen und sorgt demnach für frische Klangfarben im Jazz. Darüber hinaus zeichnet sich sein Einstand mit Langzeitfreund und Bassist Johannes Felscher durch eine ausgesprochene Frische aus, die vom unterstellten Motto der Band herrührt: Alle brillieren mal solistisch, aber das Team ist generell der Chef.

Die in Amerika lebende Rhythmusgruppe hat europäische Wurzeln, bringt aber tatsächlich ein wenig klassisches NY-Jazz-Flair ein, was sich anhand mehrerer von Walking-Parts dominierter Kompositionen belegen lässt. Andererseits schlägt "Hinterm Spiegel" nicht selten metrische Haken, wobei Bassist und Schlagzeuger Beeindruckendes leisten. Dennoch wirkt das Album nie bemüht sportlich, sondern ruht in sich, auch wenn es bisweilen nahezu rockig zugeht - eben dank des Pulses der beiden Protagonisten im Hintergrund.

Davor spielen die Bläser wiederum Melodien, die "Hinterm Spiegel" für eine zeitgenössische Jazz-Veröffentlichung verblüffend eingängig machen, wiewohl selbstverständlich nicht im Sinne des herkömmlichen Pop. Die Virtuosität, die zugleich an den Tag gelegt wird, zeugt sowohl von Können als auch (in Hinblick auf die gut zusammengehaltenen Songstrukturen ungeachtet solcher Ausschweigungen) gehöriger Erfahrung.

Somit gibt es hier viel zu entdecken, ohne dass sich der Eindruck erzwungener "Innovationen" einstellen würde. "Hinterm Spiegel" vereint das Beste aus zwei Welten - vielleicht tatsächlich den USA und der "alten Welt": melodische Erhabenheit und rhythmischer Pfiff.

FAZIT: IMMIGRATION BOOTH ist ein gelungenes "East meets West"-Album der anderen Art, denn der Osten ist hier Zentraleuropa, dessen kühle, feudale Jazz-Melodik sich auf "Hinterm Spiegel" mit heißblütigen Grooves von der anderen Seite des großen Teichs verbindet. [Album bei Amazon kaufen]