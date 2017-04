La Muerte: Headhunter (Review)

Die belgische Alternative-Legende LA MUERTE zeigt sich auch auf dieser dritten EP in Folge - die jüngsten beiden erschienen jeweils 2015 und '16 weiterhin in Bestform und bräuchte "Headhunter" gar nicht anlässlich des dämlichen Record Store Day auf den Markt zu schmeißen - das Kurzformat hat auch so Bestand, auch wenn die überwiegend aus Remixes bestehende Tracklist keine "amtliche" Veröffentlichung zulässt.

Das Titelstück (ein Cover von und mit Patrick Codenys und Richard 23 von FRONT 424) erweist sich als verspielter Bastard aus amerikanischem Garagenstoff der frühen Sorte und Frühneunziger Unberechenbarkeit, wiewohl LA MUERTE die Eingängigkeit nichts zu kurz kommen lassen. 'Headhunter wird später noch einmal von The Weathermen neu gemischt, fällt aber eindeutig ab gegenüber der eröffnenden Fassung.

Die Scarabée-Remixes von 'Ecoute Cette Prière' und 'Kustom Kar Kompetition' klingen dann ungefähr wie eine Mischung aus GUN CLUB und VIRGIN PRUNES, bloß mit Fabriklärm "aufgebohrt", also relativ speziell. Was das angeht, haben LA MUERTE nichts verlernt und sind weiterhin Querschläger, gleichwohl nicht ohne Massenappeal.

Würde jemand die Band auf ihrem zweiten Bildungsweg nach ihrer Reunion über eine Scheibe wie diese neu für sich entdecken, wäre das gar nicht schlimmt, im Gegenteil: Verdient haben die Underdogs das.

FAZIT: Alternative/Industrial wie aus den Nineties, erfreulicherweise ganz ohne Kalkül und deshalb schon ein wenig nostalgisch stimmend. LA MUERTE würden in einer gerechteren Welt viel mehr Türen offenstehen als tatsächlich, aber vielleicht sind sie mit diesem Sound mittlerweile auch zu spät an. An dessen Qualität ändert das aber rein gar nichts.