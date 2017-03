Nap: Villa (runderneuertes Remaster) (Review)

So als hätten wir es geahnt, gibt es mit einem Schlag im Jahr 2017 richtig gute Neuigkeiten für NAP, denn ihr von uns in den höchsten Tönen gelobtes und auf läppische 50 Exemplare limitiertes Album „Villa“, das zwischen Psychedelic und Stoner Rock, auch jede Menge Kraut- und Post-Rock im 60er-Retro-Gewand aufweist, ist wieder zurück. Damals lautete unser FAZIT: „Die junge Oldenburger Band NAP lieben nicht nur die Farbe Lila (Allein die CD ist schon ein echter Hingucker!), sondern auch die Musik der 60er-Jahre, die sie zu einer beeindruckenden „Heavy Psychedelic Rock“-Mischung verbinden und dabei genauso überzeugend klingen wie ihre unüberhörbaren Vorbilder!“

Und (nicht ganz) genauso lautet es natürlich auch heute noch – nur gibt es auch ein paar überdeutliche Veränderungen, für die wir hier einfach noch einen Punkt drauflegen müssen!

NAP sind völlig zurecht endlich bei einem für seinen hervorragenden Untergrund-Ruf bekannten Label – NoisOlution – untergekommen und erhalten die Ehre, die dieses Album verdient.

Wie schrecklich wäre es doch gewesen, wenn uns solche wahnsinnige Psyche-Nummer wie beispielsweise „Sabacia“ auch weiterhin verborgen geblieben wäre?!?!

Nun also endlich keine kleine, limitierte, längst vergriffene Auflage mehr, sondern eine liebevoll gestaltete CD-Ausgabe im Digipak und sogar eine LP-Ausgabe in weißem Vinyl samt großem Poster. Dazu bekam das Album gleich noch ein völlig neues Outfit verpasst, welches ein befreundeter Künstler aus den USA gestaltet hat, der für die Band bereits ihre T-Shirt-Motive entwarf.

Noch besser aber ist, dass sich NoisOlution auch noch einmal die Original-Spuren von „Villa“ vorgenommen und neu gemastert hat, was einem unüberhörbar in gigantischem Klang mit fetten Bässen, kristallklaren Höhen und sehr gelungenen Kanaltrennungen, ohne auf das 60er-Jahre-Feeling zu verzichten, aus den Boxen entgegenschlägt. In diesem Sinne macht „Villa“ einem der gelungensten Titel auf dem Album, zu dem auch gleich ein offizielles Video ins Netz gestellt wurde, alle Ehre: „Ungeheuer“!

FAZIT: Die junge Band NAP aus Oldenburg offenbart gemeinsam mit dem Label NoisOlution ihr bisher längst vergriffenes, weil in einer viel zu geringen Eigenauflage erschienenes, Album „Villa“ in neu remasterter CD- und (weißem) Vinyl-Ausgabe. Und wer nur einmal diese Retro-Psychedelic-Heavy-Sounds auf „Villa“ hört, dem wird sofort klar, dass, wenn sich ein Album solche Anerkennung verdient hat, es genau dieses ist!

PS: Und natürlich gilt: Das Album bitte erst hier kaufen und nicht bei …........... [Album bei Amazon kaufen]