Nattefrost: Absorbed In Dreams And Yearning (2006) – streng limitierte LP-Ausgabe auf weißem Vinyl (Review)

Nattefrost: Absorbed In Dreams And Yearning (2006) – streng limitierte LP-Ausgabe auf weißem Vinyl

NATTEFROST – bitte ja nicht mit dem norwegischen Black-Metal-Projekt gleichen Namens verwechseln – beglückt uns in Form des dänischen Keyboarders Bjørn Jeppesen seit 1995 mit elektronischer Musik in einer Schnittmenge zwischen der zu Weltruhm erlangten Berliner Schule (KLAUS SCHULZE, ASHRA TEMPEL, TANGERINE DREAM) und der weniger bekannten – nennen wir sie mal französisch-griechischen Schule - um JEAN MICHEL JARRE und VANGELIS sowie jeder Menge Ambient plus skandinavischer „Kühle“.

Jeppesen liebt die Sequenzer – und die lieben ihn. Zumindest entsteht sofort der Eindruck beim Hören von „Absorbed In Dreams And Yearning“, seinem zweiten Solo-Album aus dem Jahr 2006, das uns nunmehr dank SIREENA Records erstmals als streng auf 300 Exemplare limitierte LP-Version auf weißem Vinyl präsentiert wird.

Ähnlich wie ein KLAUS SCHULZE-Album wird die Platz-Kapazität einer LP auf beiden NATTEFROST-Seiten grenzwertig mit jeweils ca. 30 Minuten Laufzeit ausgekostet und der offensichtliche elektronische Retro-Aspekt grüßt uns schon vom ersten fast 10minutigen Longtrack der A-Seite „The Battle That Lasted Eternally“ in bester TANGERINE DREAM-Manier.

Das deutlich kürzere „Where The Gods Are Watching“ wirft einen kunstvollen Blick auf andere Elektronik-Götter, nämlich diejenigen, welche gern die „Autobahn“ in Richtung KRAFTWERK nehmen bis plötzlich „Through Clear And Frosty Nights“ KLAUS SCHULZE auftaucht und zur nächsten elfminutigen Longtrack-Reise einlädt.

NATTEFROST jedenfalls hat viel Spaß daran, Klassiker zu zitieren und mit seinen eigenen, vielfältig-abwechslungsreichen Ideen aufzumischen.

So geht die Electronic-Reise immer weiter und weiter, besucht mal in Frankreich JEAN MICHEL JARRE, um mit ihm die „Visions Of A Pale Moon“ zu bewundern, und dann in Griechenland mit Mr. Evangelos Odysseas Papathanassiou alias VANGELIS die “Valhal”(la) zu erobern.

Und wie sehr sich dieses Retro-Gefühl noch verstärkt, wenn man die weiße LP in den Händen hält und auf seinen Plattenspieler legt, braucht sicher nicht weiter erwähnt zu werden. Nur eins darf keinesfall unerwähnt bleiben. Wenn uns die Musik aus den weißen Rillen begrüßt, dann in einer Soundqualität, die einfach umwerfend ist, sich durch kristallklare Höhen, warme Bässe und herrliche Stereo-Effekte auszeichnet.

„Absorbed In Dreams And Yearning“ ist tatsächlich ein echtes Traumfänger-Album geworden, ohne dabei einschläfernd zu wirken.

FAZIT: Ein echtes elektronisches Rundum-Klangerlebnis – ganz in Weiß! [Album bei Amazon kaufen]