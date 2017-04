Ra's Dawn: From The Vile Catacombs (Review)

Für ihre dritte Scheibe haben sich RA'S DAWN acht Jahre Zeit gelassen - vermutlich zwangsläufig -, was im kurzlebigen Musikgeschäft eine lange Zeit ist, zumal dann, wenn man sich wie sie im Metal-Untergrund tummelt. Verlernt haben die Koblenzer indes nichts.

Die Gruppe deckt nach wie vor eine beachtliche Bandbreite im Power Metal ab, ausgehend vom melodisch treibenden 'Ghosts Of My Mind' über das thrashige 'Crusher' hinweg, das an die herberen Ausritte der frühen ICED EARTH gemahnt, bis zum zehnminütigen Finale 'From The Vile Catacombs Of Sahure', das eine Messerspitze 90er Prog feilbietet.

Gastsängerin Nemesis von EIGENSINN kleidet das fernöstlich anmutende, epische 'Soraya's Eyes' aus, in dem auch Frontmann Olaf brilliert,und überhaupt brauchen RA'S DAWN mitunter etwas länger wie auch in 'Speak To The Dead'. Das steht ihnen nicht schlecht, aber ein richtiger Hammer ist auch diesmal nicht dabei, und '(We Play) The Music Of The Devil' mit seinem gewollt humorvollen Text passt weder zum Ernst der Band noch generell ihrem gehobenen Qualitätsstandard, weil es sich vorwiegend um Midtempo-Gedümpel handelt.

Trotzdem: gehobene Klasse, dezent mit Keyboards unterfüttert und hart wie harmonisch. Beste Szene-Unterhaltung also.

FAZIT: Eine relativ vorhersehbare, aber sympathische Power-Metal-Angelegenheit beflissener Songwriter und Instrumentalisten, die absolut international konkurrenzfähig ist. [Album bei Amazon kaufen]