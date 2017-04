Tides!: Celebrating A Mess (Review)

Saarbrücken hat eine kleine, feine Musikszene, auch und gerade im Hardcore- bis Punk-Bereich, und letzterem gehören auch TIDES! an, deren Debüt zwar keine Bäume an Innovation ausreißt, aber herzlichen Melodic-Stoff bietet, der gerade wegen seiner Unaufgeregtheit gefällt.

Möchte man den Stil der Band auf einen Song eingedampft kennenlernen, bietet sich der Video-Track 'Stay Warm pt. II' an. Das Quartett spielt nie allzu ruppig auf ('Dear Kristina, Stop Fucking With My Mind' ist das "Härteste" der Gefühle), sondern immer subtil melancholisch, und ist eindeutig der neue Schulen von HOT WATER MUSIC über SEAWAY bis zu THE STORY SO FAR zuzuordnen.

TIDES! erinnern in den besten Momenten des Sängers und Gitarristen Thomas tatsächlich an BAD RELIGION light, weil der junge Mann einen an Professor Greg gemahnenden Duktus an den Tag legt, gleichwohl textlich nicht allzu viel Punk im ursprünglichen Sinn abgeht; TIDES! setzen auf Innerlichkeit statt den geschärften Blick nach außen.

Die Produktion aus bewährter saarländischer Hand (Phil Hillen) markiert dann das i-Tüpfelchen auf eine für Szenegänger vorbehaltlos empfehlenswerten Scheibe.

FAZIT: Melo-Punk ohne Überraschungen, aber sehr gut gemacht und authentisch jugendlich frisch. So jung kommen sie nicht mehr zusammen … [Album bei Amazon kaufen]