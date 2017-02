The Fabulous Thunderbirds: The Bad And Best Of The Fabulous Thunderbirds - 180g Remastered Vinyl (Review)

The Fabulous Thunderbirds: The Bad And Best Of The Fabulous Thunderbirds - 180g Remastered Vinyl

Er klingt schon recht eigenartig, dieser Titel des bei Repertoire veröffentlichten Vinyl-Doppelalbums von THE FABULOUS THUNDERBIRDS: „The Bad And Best Of THE FABULOUS THUNDERBIRDS“ (Das Schlechteste und Beste der Fabulous Thunderbirds). Hervorragend klingt dagegen der Sound auf den vier LP-Seiten, der in höchster Klangqualität speziell für‘s 180g Vinyl remastert wurde.

Als THE FABULOUS THUNDERBIRDS 1974 von JIMMIE VAUGHAN, dem älteren Bruder von Stevie Ray, als Projekt gemeinsam mit Kim Wilson, Keith Ferguson und Mick Buck gegründet wurde, verbanden sie in ihrer Musik den klassischen Rock‘N‘Roll mit Elementen aus Country und Blues. Das war in den Mittsiebzigern natürlich nichts Neues, aber die lockere, unbeschwerte Art, mit der THE FABULOUS THUNDERBIRDS ihre Songs auf dem erst fünf Jahre später erscheinenden Debüt-Album präsentierten, fand viele Anhänger und begeisterte Reaktionen. Natürlich traten die beiden Brüder Vaughan auch gemeinsam mit THE FABULOUS THUNDERBIRDS auf.

Trotzdem blieb der finanzielle Erfolg aus (Das also war die schlecht Seite hinter THE FABULOUS THUNDERBIRDS!) und auch der Versuch, sich mit dem 81er-Album „Butt Rockin‘“ deutlicher dem Blues zuzuwenden, war zum Scheitern verurteilt. Die Band verlor erst ihren Plattenvertrag und dann sich selbst, ohne aber trotz mehrerer Besetzungswechsel endgültig aufzugeben. Als sich dann 1986 Dave Edmunds als Produzent ihrem Album „Tuff Enuff“ annahm, war ihnen der erste größere Erfolg mit ihrer Single „Wrap It Up“ beschert, dem dann die Single folgte, die den gleichen Titel wie das Album trug. Kurze Aufmerksamkeit war das Ergebnis. Eine Aufmerksamkeit, die leider nicht lange anhielt und am Ende nach zwei weiteren Alben (1987 - „Hot Number“ / 1989 - „Powerful Stuff“) und dem Ausstieg von Vaughan sowie dem 90er-Album „Walk That Walk, Talk That Talk“, das total floppte, zur Auflösung der Band führte.

Auch der Versuch einer Reunion im Jahr 1993, samt zwei neuer Alben, ging gehörig in die Hose. Nicht umsonst fanden diese beiden Alben auf „The Bad And Best Of...“ auch keinerlei Beachtung, während stattdessen 4 Raritäten, über alle LP-Seiten verteilt, zu entdecken sind: „Please Don‘t Lie To Me“ (Titel 1 der A-Seite), „Things I Forgot To Do“ (Titel 7 der B-Seite) und „Look Whatcha Done“ (Titel 5 der D-Seite) existierten bisher nur auf der 1996 in Amerika erschienenen LP „Different Tacos“, genauso wie der Song „Los Fabulosos Thunderbirds“ (Titel 1 der C-Seite) - eine ursprüngliche Single-B-Seite -, der nur auf dem 2003er Ami-Album „Tacos Deluxe“ auftauchte.

Die verbleibenden 23 Songs stammen allesamt aus den Alben: „Girls Go Wild“ (1979), „What‘s The Word“ (1980), „Butt Rockin“ (1981) und „T-Bird Rhythm“ (1982) sowie „Powerful Stuff“ (1989).

Die zwei remasterten 180g Vinyl-LP‘s sind wieder, wie für Repertoire typisch, hervorragend im 70er-Jahre-Style in einem dicken Papp-Gatefold verpackt, mit farbig gestalteten Innenhüllen und einem in LP-Größe beigelegten Begleitblatt mit der kompletten Geschichte der Band sowie detaillierten Angaben zu jedem einzelnen Titel versehen.

So bleibt am Ende folgendes...

FAZIT: Eine Entdeckung für alle Vinyl-Liebhaber und schöne Erinnerung an eine zugleich deutlich unterbewertete Band. THE FABULOUS THUNDERBIRDS haben, wie es unschwer auf diesem Doppel-Vinyl zu überhören ist, richtig lebendigen Rock‘n‘Roll und Blues mit etwas Country gemacht. Die Band von Jimmie Vaughan, dem Bruder von Stevie Ray, ist heute noch aktiv, auch wenn der Tod seines Bruders Stevie Ray bei einem Helikopter-Unglück den Kopf von THE FABULOUS THUNDERBIRDS gehörig aus der Bahn warf und nur die Überredungskünste von ERIC CLAPTON ihn wieder auf die Bühne zurück holten. Hört man die Zusammenstellung der Songs auf „The Bad And Best Of...“, dann kann man Mr. „Slowhand“ Clapton nur zu gut verstehen. [Album bei Amazon kaufen]